Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

MerzifonOrganize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Toplantıda, OSB’nin mevcut durumu, yürütülen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Toplantıda, sanayicilerin sorun ve talepleri de dinlendi. Vali Bakan toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

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