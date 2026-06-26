Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde caminin çatısında bulunan yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cumara Camisi'nin çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusunu şadırvanın üzerinde gören vatandaşlar, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak güvenli alana götürdü. Kontrolleri yapılan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.