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        Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde caminin çatısında bulunan yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde caminin çatısında bulunan yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumara Camisi'nin çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusunu şadırvanın üzerinde gören vatandaşlar, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak güvenli alana götürdü.

        Kontrolleri yapılan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



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