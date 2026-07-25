Amasya'da kuyumcudan el çabukluğuyla yapılan hırsızlık kamerada

Amasya'da bir kuyumcudan el çabukluğuyla altın kolye çaldığı iddia edilen şüpheli, Çankırı'da yakalandı.



Kent merkezindeki bir kuyumcuya giden G.Ç, altın kolyelere bakmaya başladı.



İş yeri sahibinin yanından ayrıldığı sırada G.Ç, tezgahın üzerindeki bir kolyeyi cebine koydu, daha sonra dükkandan ayrıldı.



Kuyumcu, kolyenin kaybolduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Kayıtlarda G.Ç'nin kolyeyi çaldığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen G.Ç, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gözaltına alındı.



Amasya'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.







