Amasya'da Sosyal Yardım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıda, kentteki devlet yardımlarının mevcut durumu ele alınırken, gelecek dönemde atılacak adımlar ve yeni stratejiler ele alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması kararlaştırıldı.

Amasya Valiliği'nde yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve SYDV müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.