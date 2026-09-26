Kaymakam Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Beden köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Beden köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş, köyde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Köyün genel durumu hakkında bilgi alan Güneş, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Güneş, ilgili kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Güneş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine değinerek, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
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