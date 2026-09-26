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        Kaymakam Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Beden köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Kaymakam Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Beden köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Güneş, köyde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Köyün genel durumu hakkında bilgi alan Güneş, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Güneş, ilgili kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Güneş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine değinerek, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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