Kaymakam Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Güneş, ilgili kurumlar tarafından yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Güneş, köyde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Beden köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

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