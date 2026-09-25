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        Gümüşhacıköy'de okul servislerine trafik denetimi

        Gümüşhacıköy'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy'de okul servislerine trafik denetimi

        Gümüşhacıköy’de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarını denetledi.

        Denetimlerde servislerin trafik kurallarına uygunluğu, sürücü belgeleri, araçların genel durumu, emniyet kemerleri ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin hususlar kontrol edildi.

        Ekipler, servis şoförlerine öğrencilerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak trafik kurallarına riayet edilmesini istedi.

        Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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