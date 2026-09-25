Gümüşhacıköy'de okul servislerine trafik denetimi
Gümüşhacıköy'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy’de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servis araçlarını denetledi.
Denetimlerde servislerin trafik kurallarına uygunluğu, sürücü belgeleri, araçların genel durumu, emniyet kemerleri ve öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasına ilişkin hususlar kontrol edildi.
Ekipler, servis şoförlerine öğrencilerin güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak trafik kurallarına riayet edilmesini istedi.
Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.