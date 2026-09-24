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        Göynücek'te Vali Bakan, muhtarlarla bir araya geldi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Göynücek'te Vali Bakan, muhtarlarla bir araya geldi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Toplantıda, muhtarların mahalle ve köylerine ilişkin talep ve önerileri ele alındı.

        Protokol üyeleri, muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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