Göynücek'te Vali Bakan, muhtarlarla bir araya geldi
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.
Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Toplantıda, muhtarların mahalle ve köylerine ilişkin talep ve önerileri ele alındı.
Protokol üyeleri, muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
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