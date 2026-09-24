Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, OSB’yi daha ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB’nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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