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        Merzifon'da minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Merzifon'da minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı

        Amasya’nınMerzifon ilçesinde, anaokulu öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

        Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve özel bir anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın anında yapılması gerekenler ile yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler anlatıldı.

        Etkinlikte ayrıca öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra öğrencilerin soruları itfaiye ekiplerince yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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