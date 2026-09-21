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        Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bahattin Şen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Şen için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının ardından helallik alınan Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı.

        Şen'in cenazesi, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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