Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Coğrafi işaretli Amasya misket elmasının hasadı başladı

        Coğrafi işaretli Amasya misket elmasının hasadı başladı

        Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Coğrafi işaretli Amasya misket elmasının hasadı başladı

        Amasya'da, coğrafi işaret tescilli misket elmasının hasadına başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bu yıl 2 bin 220 dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli misket elmasından 6 bin 462 ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor.

        Diğer elma çeşitleriyle birlikte Amasya genelindeki toplam elma üretiminin ise 35 bin tona ulaşması bekleniyor.

        Amasya Valisi Önder Bakan, hasadın başlaması dolayısıyla Suluova ilçesine bağlu Kurnaz köyünde bir elma bahçesinde düzenlenen törende, misket elmasının kentle özdeşleşmiş bir değer olduğunu söyledi.

        Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını dile getiren Bakan, "Elma Amasya'da kültürel bir değer, coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ne kadar miktar olduğunun ötesinde bir şey bu. Amasya, elma ile anılan şehirlerimizden bir tanesi. Bahçedeki fidandan elmaya, elmadan da endüstriye dönüşüyor. Şehrimizdeki diğer gelişmelerle birlikte elma noktasında da verilen çalışmaların her birisi şehir için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kentte bulunan tarihi mozaiklerdeki elma tasvirlerine dikkati çekerek, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma birebir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını, 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz. Amasya elmasının genetiği ve kalitesi binlerce yıldır korunuyor." dedi.

        Üretici Neslihan Yapar ise iki yılda bir ürün aldıkları misket elmasının sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, "İki yılda bir verdiğinden dolayı büyük emek vererek bu elmayı meydana getiriyoruz. Eşimle büyük zahmetle yetiştirip renk almasını, büyümesini ve bu hale gelmesi sağlıyoruz. Elmamız kolonya, elma çayı, pekmez ve sirke olarak birçok üründe kullanılmakta." diye konuştu.

        REKLAM

        Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi

        Benzer Haberler

        Göynücek'te Vali Bakan, muhtarlarla bir araya geldi
        Göynücek'te Vali Bakan, muhtarlarla bir araya geldi
        Merzifon'da minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
        Merzifon'da minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki 24 kişi yaral...
        Amasya'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki 24 kişi yaral...
        Amasya'da Gümüşhacıköy OSB için kuruluş protokolü imzalandı
        Amasya'da Gümüşhacıköy OSB için kuruluş protokolü imzalandı
        Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Bahattin Şen Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı