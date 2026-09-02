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        Amasya'da tırı tamir etmek için inen yolcuya otomobil çarptı

        Amasya'da seyir halindeyken arızalanan tırda yolcu olarak bulunan ve tırı tamir etmek için inen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Amasya'da tırı tamir etmek için inen yolcuya otomobil çarptı

        Amasya'da seyir halindeyken arızalanan tırda yolcu olarak bulunan ve tırı tamir etmek için inen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, çevre yolunda H.Y'nin kullandığı 60 ADV 183 plakalı tırın arızalanması üzerine tırda yolcu olarak bulunan İlhan Ağırman (33) aşağı indi.

        Ağırman'a tırı tamir ettiği sırada arkadan gelen M.B. yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Ağırman, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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