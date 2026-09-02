Amasya'da tırı tamir etmek için inen yolcuya otomobil çarptı

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda H.Y'nin kullandığı 60 ADV 183 plakalı tırın arızalanması üzerine tırda yolcu olarak bulunan İlhan Ağırman (33) aşağı indi.

Amasya'da seyir halindeyken arızalanan tırda yolcu olarak bulunan ve tırı tamir etmek için inen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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