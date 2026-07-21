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        Amasya'da tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Amasya'da tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

        İstanbul'dan İran'a elektronik eşya taşıyan A.T. idaresindeki 76 DS 857 plakalı tır, D-100 kara yolu Sanayi Mahallesi'nde refüje ve trafik levhalarına çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazayı sürücü A.T. yara almadan atlattı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Erzincan yönü trafiğe kapandı.

        Bölgeye ulaşan polis ekipleri, yolda önlem alarak araçları Sanayi Mahallesi içindeki alternatif güzergahlara yönlendirdi.

        Devrilen tırın ve yola savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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