Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



S.G. yönetimindeki 05 BG 115 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolu Çevre Yolu viyadüğü altında İ.F. idaresindeki 60 BM 158 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.G. ve B.G. hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.







