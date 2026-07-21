Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.G. yönetimindeki 05 BG 115 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolu Çevre Yolu viyadüğü altında İ.F. idaresindeki 60 BM 158 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.G. ve B.G. hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Geri manevra yapan otomobilin, başka bir araçla çarpıştığı kaza kamerada
        Geri manevra yapan otomobilin, başka bir araçla çarpıştığı kaza kamerada
        Amasya'da elektronik eşya yüklü tır devrildi
        Amasya'da elektronik eşya yüklü tır devrildi
        Bakanlık: Ülkemizde çekirge istilası söz konusu değildir
        Bakanlık: Ülkemizde çekirge istilası söz konusu değildir
        Amasya Valisi Önder Bakan'dan Kıbrıs şehidinin ailesine ziyaret
        Amasya Valisi Önder Bakan'dan Kıbrıs şehidinin ailesine ziyaret
        Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
        Park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
        Amasya'da çöp depolama tesisinde yangın
        Amasya'da çöp depolama tesisinde yangın