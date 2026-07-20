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        Amasya Valisi Önder Bakan'dan Kıbrıs şehidinin ailesine ziyaret

        –Amasya Valisi Önder Bakan, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Lütfi Aras'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Amasya Valisi Önder Bakan'dan Kıbrıs şehidinin ailesine ziyaret

        –Amasya Valisi Önder Bakan, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Lütfi Aras’ın ailesini ziyaret etti.

        Vali Bakan, Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde yaşayan Aras ailesinin evine gitti. Ziyarette şehit Lütfi Aras’ın eşi Nejla, oğlu Ömer ve dedesinin ismini taşıyan torunu Lütfi Aras ile görüşen Bakan, aileyle bir süre sohbet etti.

        Görüşmede, resmi kayıtlar ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda yapay zeka desteğiyle şehit Lütfi Aras için hazırlanan video izlendi.

        Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın iki Kıbrıs şehidi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Lütfi Aras amcamızın evindeyiz hem aziz hatırasını yad ettik hem de ailesi ile sohbet etme imkânı bulduk. Bilindiği gibi Kıbrıs uzun yıllardır bir Türk yurdu ve ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde onlarla birlikte olmak istedik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun”

        Şehidin oğlu Ömer Aras ise "Babam Lütfi Aras 1974 yılında ben 6 aylık iken askere gitmiş ve 1,5 yaşıma geldiğim zaman şehit düşmüş. Ben o günleri hatırlamıyorum” dedi.






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