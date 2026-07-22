Amasya'da ücretsiz LGS tercih danışmanlığı yapılıyor
Amasya'da Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) tamamlanmasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serdar Zeren Ortaokulunda öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunuyor.
Amasya’da Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) tamamlanmasıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serdar Zeren Ortaokulunda öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunuyor.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tercih danışmanlığı biriminde görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya gelen Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
LGS tercih döneminin öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecekleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Katipoğlu, öğrencilerin ve velilerin bilinçli ve doğru tercihler yapabilmeleri için rehberlik hizmetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
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