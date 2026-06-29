Amasya'nın ilçelerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı

–Amasya’nın Taşova , Suluova ve Göynücek ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla, vatandaşlara aşure ikram edildi.



Suluova Belediyesi tarafından Orta Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen ve İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya’nın duasıyla başlayan etkinlikte, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı RIfat Uzun tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.



Muharrem ayının paylaşma ve bereketin ayı olduğunu belirten Uzun, “Paylaştıkça çoğalan aşuremizle, dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı bir kez daha pekiştirdik. İkramlarımıza katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



-Taşova



Taşova Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ömer Özalp,



“Her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel olarak Muharrem ayı dolayısı ile 500 vatandaşımıza aşure ikramında bulunduk. Tüm halkımızın mübarek Muharrem ayı hayırlara vesile olsun. Kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile biz de Taşova Belediyesi olarak halkımıza aşure dağıtıyoruz. Böyle bir günde halkımızla birlik beraberlik içinde olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



-Göynücek



Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Şarklı köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.



Şarklı Köyü Hüseyin Öksüz Cemevi'nde gerçekleştirilen programda, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yapıldı.



Vatandaşlara aşure ikramında bulunulan etkinlikte dualar edildi.







