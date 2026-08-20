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        Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya kampı sona erdi

        Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya'da gerçekleştirdiği 3 günlük seçme kampı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya kampı sona erdi

        Geleneksel Türk Okçuluk Milli Takımı'nın Amasya'da gerçekleştirdiği 3 günlük seçme kampı tamamlandı.

        Amasya 2 No'lu Sentetik Saha'da düzenlenen kampa, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 49 sporcu katıldı.

        Milli takıma seçilebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, 3 gün boyunca kendi aralarında eleme atışları gerçekleştirdi.

        Kamp süresince yapılan 6 farklı yarışmanın ardından en yüksek puanı alan 5'i kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 10 sporcu, milli takım kadrosuna seçilerek "Güney Kore Uluslararası Geleneksel Okçuluk Müsabakası"nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

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        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kamplardan Sorumlu Başantrenörü Ufuk Uslu, kampın son gününde yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlar doğrultusunda verimli bir süreç geçirdiklerini belirtti.

        Uslu, "Üç gündür buradayız ve artık kampın son günündeyiz. Toplam 6 yarışma yaptık. Bu yarışmaların neticesinde en iyi puanı alan 5 erkek ve 5 kadın sporcumuzu Güney Kore'de ülkemizi temsil etmek üzere kadroya dahil edeceğiz. İnşallah ülkemizi orada düzgün, gururlu ve onurlu bir şekilde temsil etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        İstanbul Okçular Spor Kulübü'nden milli takım kampına katılan Fulya Erilli Aybar ise 9 yıldır profesyonel olarak okçuluk yaptığını aktararak, "Üç gündür kampımız çok güzel bir şekilde ilerliyor. Seçilen en iyi 5 kadın ve en iyi 5 erkek sporcumuz, Türkiye'mizi Allah'ın izniyle en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

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