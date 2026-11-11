Göynücek'te Organ Bağışı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Sağlık personelleri vatandaşlar ile bir araya gelerek, organ bağışı konusunda broşür dağıtarak bilgiler verdi.

Göynücek Devlet Hastanesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla toplumsal sağlık bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen vatandaşların sesini duyurmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

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