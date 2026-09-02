Hamamözü Kaymakamı Arslan'dan esnaf ziyareti

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İş yerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Arslan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledi.

Ziyaretlerde Kaymakam Arslan, gösterdikleri içtenlik ve misafirperverlik dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.