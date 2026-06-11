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        Merzifon'da fakülte ve yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde fakülte ve yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Merzifon'da fakülte ve yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Amasya’nınMerzifon ilçesinde fakülte ve yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Merzifon Meslek Merzifon Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere meslek yaşamlarında başarı diledi.

        Fakülte ve yüksekokul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilerin keplerini havaya atmalarının ardından sona erdi.

        Törene, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın, Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Turan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

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