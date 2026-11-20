Taşova Kaymakamı Bayram için veda programı düzenlendi
Amasya'nın Taşova ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Turan Bayram için veda programı düzenlendi.
Amasya’nın Taşova ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Turan Bayram için veda programı düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Turan Bayram, Taşova’da görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Taşova’nın ilk görev yeri olması dolayısıyla ilçenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Bayram, görev süresi boyunca güzel dostluklar ve önemli tecrübeler edindiğini ifade etti.
Bayram, Taşova’da geçirdiği görev süresinin kendisi için unutulmaz bir dönem olacağını belirterek tüm ilçe halkına teşekkür etti.
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