Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı işletmede güzlük ekim faaliyetlerinin 2 bin 55 dekar alanda Altınova 2002 fiğ çeşidi, 4 bin 746 dekar alanda flamura 85 ve 2 bin 782 dekar alanda Kate A1 buğday çeşitlerinin ekilişleriyle devam ettiği bildirildi.

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