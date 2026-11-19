Amasya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. O sırada yolun karşısından geçen bir yaya ile otomobil tehlike atlattı. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Sabah saatlerinde yaşanan olayın olduğu sırada yolun karşısındaki kaldırımdan geçen bir yaya ile seyir halindeki otomobil tehlikeyle karşı karşıya kaldı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ağacın dalları polis ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

O saatlerde rüzgarın şiddetini artırdığını belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Fırtına nedeniyle ağaç bir anda uçuyor. Hamd olsun ki karşıdan geçen yaya ve araca zarar vermemiş" diye konuştu.