Amasya Harşena Dağı ve Yalıboyu Tarihi Miras Aydınlatma Projesi'nde sona gelindi
Amasya Valiliği tarafından yapılan, Harşena Dağı ve Yalıboyu Tarihi Miras Aydınlatma Projesinde sona gelindi.
Amasya Valiliği tarafından yapılan, Harşena Dağı ve Yalıboyu Tarihi Miras Aydınlatma Projesinde sona gelindi.
UNESCO kalıcı mirasına aday olan Amasya'nın Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri için yapılan ışıklandırma projesinde sona gelindi.
Bu kapsamda Amasya Valisi Önder Bakan ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, sona gelinen projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Yetkililer, aydınlatma projesinin kısa süre içinde bitirileceğini bildirdi.
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