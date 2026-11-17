Amasya'da yeni açılan işletmede kilosu 10 bin TL'ye satışa sunulan altın kaplama lokuma alternatif kilosu 5 bin TL'ye gümüş kaplama lokum üretildi. Lokumlar görünümü ve fiyatının yanı sıra lezzetiyle dikkat çekiyor.

Kentte faaliyet gösteren Köylüm Gurme işletmesine ait dükkanda satılan her iki lokumun içeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü de bulunuyor. Gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın ve gümüş tozuyla süslenen lokumlar dükkâna gelen müşterilere ücretsiz ikram edildi.

Çeyrek altın fiyatıyla yarışan lokum

Çeyrek altın fiyatıyla yarışıp yapımında 22 ayar altın kullandıkları altın kaplama lokumun ardından gümüş kaplama lokumu da piyasaya sunduklarını anlatan işletme sahibi Selim Kaya, "Altın kaplamalı lokum köşe yazarlarına bile konu oldu. İçeriğinde kullandığımız altın miktarından bir matematiksel hesap yapmışlar. Ama içeriğindeki Frenk üzümü, badem, krema, kaymak ve üst seviye kuruyemiş çeşitleri kullandığımız için fiyatı bu şekilde" diye konuştu. Gümüş kaplama lokumun da altın gibi ilgi göreceğini düşünen Kaya, Amasya'nın ilçelerinin yanı sıra Tokat'ta da şubesi olan işletmelerinde elmalı 70 çeşit ürünün bulunduğunu söyledi.

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"Lokumlar farklı ve çok başarılı"

Tadına baktığı altın ve gümüş kaplamalı lokumları beğenen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretlerde olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İşletmenin Yavuz Selim Meydanındaki şubesinin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nureddin Güçyetmez de katıldı. İşletme yetkilisi Ahmet Yenigün, "Amasya'nın lezzet elçisi" olan firmanın yeni şubesinin açılışına katılanlara teşekkür etti.