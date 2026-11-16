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        Amasya Belediyesi'ne ait kepçe 10 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu, mahalleli deprem sandı

        Amasya Belediyesi'ne ait kepçe, parke çalışması sırasında kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Bir binanın duvarına çarparak yere çakılan kepçenin operatörü yaralandı. Kazanın ardından mahallede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar gürültüyü deprem sandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Amasya Belediyesi'ne ait kepçe 10 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu, mahalleli deprem sandı

        Amasya Belediyesi’ne ait kepçe, parke çalışması sırasında kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Bir binanın duvarına çarparak yere çakılan kepçenin operatörü yaralandı. Kazanın ardından mahallede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar gürültüyü deprem sandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kirazlıdere Mahallesi Şener Sokak’ta parke çalışmasında kullanılan Amasya Belediyesi’ne ait kepçe, eğimli yolda kontrolden çıktı. Önce bir binanın duvarına çarpan iş makinesi, ardından korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı uçtu. Orkide Apartmanı'ndaki iki dairenin duvarına da zarar veren belediyeye ait kepçe, büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin kabininde sıkışan operatör Bahattin Ö., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan operatörün ayağında kırık oluştuğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

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        Gürültüyü deprem sandılar

        Belediyeye ait kepçenin düşmesi sırasında çıkan büyük gürültü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sarsıntıyı deprem sanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Mahalle sakinlerinden Şükrü Kaya, "Kepçe burada parke taşıyordu. Çarptığı binayı deprem gibi salladı. Büyük bir gürültü çıktı. Mahalleyi ayağa kaldırdı. Büyük geçmiş olsun" dedi.

        Korkuya kapılan Ayşe Çekerek ise yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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