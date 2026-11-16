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        Boraboy Gölü'nde sonbahar güzelliği

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü, sonbaharın gelişiyle birlikte büründüğü rengârenk manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Göl çevresindeki ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya gelirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Boraboy Gölü'nde sonbahar güzelliği

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü, sonbaharın gelişiyle birlikte büründüğü rengârenk manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Göl çevresindeki ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya gelirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

        Yaklaşık bin 50 metre rakımda bulunan Boraboy Gölü, çevresini saran zengin bitki örtüsü ve doğal güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle sonbahar aylarında ağaç yapraklarının renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe kavuşan göl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Gölün durgun sularına yansıyan ağaçlar ve çevredeki renk değişimi, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Sonbaharın oluşturduğu doğal renk paleti, fotoğraf çekmek isteyenler için de birbirinden güzel kareler oluşturuyor.

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        Kayın, sarıçam, sedir ve diğer ağaç türleriyle çevrili Boraboy Gölü, yalnızca manzarasıyla değil, sunduğu doğa aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. Bölgede bulunan yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile bungalov evler, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlıyor.

        Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak, temiz havada yürüyüş yapmak ve sonbaharın renklerini yakından görmek isteyenlerin tercih ettiği Boraboy Gölü, Amasya'nın önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alıyor.

        Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Boraboy Gölü, sonbaharda ortaya çıkan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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