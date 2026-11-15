Hentbol Erkekler 1. Lig
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 5. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sivas Özel İdaresi'ni 33-25 mağlup etti.
Giriş: 15.11.2026 - 17:02 Güncelleme:
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 5. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sivas Özel İdaresi'ni 33-25 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım ilk yarıyı 16-9 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren Taşova Belediyesi, maçtan 33-25 üstün ayrılarak liderliğini devam ettirdi.
Maçı, İlçe Spor Müdürü Abdülkadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve taraftarlar izledi.
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