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        Gümüşhacıköy'de şehit Hamdi Armağan Kaplan için mevlit okutuldu

        Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Gümüşhacıköylü Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, şehadetinin birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy'de şehit Hamdi Armağan Kaplan için mevlit okutuldu

        Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Gümüşhacıköylü Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, şehadetinin birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından şehit Kaplan ve tüm şehitlerin ruhuna ithafen Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nde mevlit programı düzenlendi.

        Programa Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Müftüsü Osman Gül, Şehidin Ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        Mevlit programında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gül de şehit Kaplan ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dua etti.

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        Programın ardından Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından cami avlusunda ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Belediye Başkanı Zehra Özyol, şehit Kaplan'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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