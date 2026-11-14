Amasya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Amasya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Amasya merkezli Yozgat, Samsun ve Çorum'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 9 bin 474 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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