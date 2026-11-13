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        El freni çekilmeyince hareket eden minibüsü çırak durdurdu

        AMASYA'nın Taşova ilçesinde, tamir için sanayiye getirilen ve el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü, çırak Ozan Kadir Caba durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        El freni çekilmeyince hareket eden minibüsü çırak durdurdu

        AMASYA’nın Taşova ilçesinde, tamir için sanayiye getirilen ve el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü, çırak Ozan Kadir Caba durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah Taşova ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Tamir için sanayi sitesine getirilen minibüs, park edildiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle geriye hareket etti. Sanayi sitesinde çırak olarak çalışan Ozan Kadir Caba, durumu fark edip aracı durdurdu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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