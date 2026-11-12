Amasya Valisi Bakan şehit ailesini ziyaret etti

Şehidin babası Ümit Kaplan ve annesi Dilşat Kaplan ile görüşen Vali Bakan, aileye sabır diledi.

Ziyarette Vali Bakan’a, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol eşlik etti.

Vali Bakan, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Kaplan’ın Gümüşhacıköy’de yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

– Amasya Valisi Önder Bakan, Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Gümüşhacıköylü Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.