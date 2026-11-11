Amasya'da rüzgarda dolanan Türk bayrağını düzelten 8 yaşındaki Eslem ödüllendirildi

Amasya'da rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzelterek öpüp başına koyan ve asker selamı veren 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa, İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül tarafından ödüllendirildi.

Kent merkezinde ekmek almak için evinden çıkan Sarıboğa, dönüş yolunda bir iş yerinin önünde rüzgarın etkisiyle dolanan Türk bayrağını fark etti.

Küçük kız, bayrağı düzelttikten sonra öpüp başına koydu ve asker selamı vererek yoluna devam etti. Bu anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Amasya Emniyet Müdürü Aktaşgül, Eslem ve babası Yusuf Sarıboğa'yı makamında ağırladı.

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Baba ve kızıyla bir süre sohbet eden Aktaşgül, Türk bayrağına gösterdiği saygı ve duyarlılıktan dolayı Eslem'e Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Aktaşgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eslem'in görüntülerinin internette yayılmasının ardından hem ailesini tebrik etmek hem de küçük kıza teşekkür etmek istediklerini söyledi.

Eslem ve kardeşlerine hediyeler takdim ettiklerini belirten Aktaşgül, şunları kaydetti:

"Babasını çağıralım, kendisini böyle güzel bir evlat yetiştirdiği için tebrik edelim, teşekkür edelim istedik. Hem de Eslem'e ve kardeşlerine ufak birkaç hediyemiz oldu, onları takdim ettik. Allah bütün çocuklarımıza milli, manevi değerlerimize bağlı yetiştirecek anneler, babalar nasip etsin. Hepsine sağlıklı, hayırlı uzun ömürler nasip etsin diyoruz. Biz de emniyet kuvvetleri olarak bunun bir parçası olarak onlara yardımcı olmak adına bütün faaliyetlerimize devam ediyoruz."