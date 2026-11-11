Merzifon'da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu

Merzifon Belediyesi tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Medrese Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu.

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