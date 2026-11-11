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        Amasya ve ilçerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Amasya ve ilçerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Amasya ve ilçerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Amasya ve ilçerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

        Amasya Çevre Yolu mevksinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinliklerde bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, “Doğa insanlığa bırakılmış en kıymetli emanetlerden biridir. Ancak iklim değişikliği, orman yangınları, kuraklık ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlar, doğal yaşamı ve geleceğimizi her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu sorunlarla mücadele etmek, ormanlarımızı korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından, leylandi, mavi servi, kara servi, sedir, akasya, karaçam olmak üzere bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

        Göynücek, Gümüşhacıköy ve Taşova ilçerinde de fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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