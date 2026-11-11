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        Amasya'da Trabzon hurmasında 1500 ton rekolte bekleniyor

        Amasya'da yaklaşık 1400 dekar alanda yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Amasya'da Trabzon hurmasında 1500 ton rekolte bekleniyor

        Amasya'da yaklaşık 1400 dekar alanda yetiştirilen Trabzon hurmasının hasadı devam ediyor.

        Fındıklı mevkisindeki bir bahçede düzenlenen Trabzon hurması hasat etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile üreticiler katıldı.

        Vali Bakan, bahçede çiftçilerle birlikte Trabzon hurması topladı.

        Ekim ayının sonlarında başlayan hasat mesaisinin kasım ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

        Vali Önder Bakan, gazetecilere, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle bahçelerin zarar gördüğünü, bu yıl ise bereketli bir sezon yaşandığını söyledi.

        Yaklaşık 1400 dekar Trabzon hurması ekili alan bulunduğunu belirten Bakan, "Verimli olduğu zaman yaklaşık 1500 ton civarında hurma çıkıyor. Arkadaşlarımıza kurutularak pazarlanması noktasında fikir vermeye, katkı sağlamaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürümüzle bunların kurutularak pazara sevk edilmesi, ürünün daha değerli hale gelmesi ve çiftçilerimize daha fazla katma değer sağlaması için gerekli adımları atacağız." dedi.

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        700 ağaçlık Trabzon hurması bahçesi bulunan Ramazan Yıldız ise üretici olarak devletten destek beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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