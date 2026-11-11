Merzifon'da şehit 20 asker için mevlid düzenlendi

Amasya Valisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin de bulunduğu programda şehitler için dua edildi. Ayrıca şehitlerin anısına üsteki alanda fidanlar dikildi.

Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlid programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.