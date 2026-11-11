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        Merzifon'da şehit 20 asker için mevlid düzenlendi

        Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlid programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Merzifon'da şehit 20 asker için mevlid düzenlendi

        Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlid programı düzenlendi.

        11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil 20 askeri personelden 10'unun görev yaptığı Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde mevlid programı gerçekleştirildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, protokol üyeleri ve şehit ailelerinin de bulunduğu programda şehitler için dua edildi. Ayrıca şehitlerin anısına üsteki alanda fidanlar dikildi.

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