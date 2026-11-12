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        DSİ Amasya'da taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Amasya'da olası taşkın risklerine karşı Yeşilırmak havzasındaki önleyici çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
        DSİ Amasya'da taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Amasya’da olası taşkın risklerine karşı Yeşilırmak havzasındaki önleyici çalışmalarına devam ediyor.

        Yeşildere Köyü mevkisinde yürütülen Yeşilırmak yatak düzenleme çalışmaları kapsamında, nehir yatağında biriken rüsubat temizleniyor ve yatak genişletilerek suyun akış güvenliği sağlanıyor.

        Bölgedeki köprü ayakları ve kıyı şeridi çevresinde yoğunlaşan çalışmalarda 3 dozer, 2 ekskavatör ve 7 uzman personel görev alıyor.

        Nehir yatağının içine kadar giren iş makineleriyle yürütülen hummalı mesaiyle, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olası taşkınların ve tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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        DSİ yetkililerinin koordinasyonunda sürdürülen yatak ıslahı ve düzenleme faaliyetlerinin belirlenen program dahilinde tamamlanacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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