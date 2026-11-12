DSİ Amasya'da taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor

Nehir yatağının içine kadar giren iş makineleriyle yürütülen hummalı mesaiyle, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olası taşkınların ve tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bölgedeki köprü ayakları ve kıyı şeridi çevresinde yoğunlaşan çalışmalarda 3 dozer, 2 ekskavatör ve 7 uzman personel görev alıyor.

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