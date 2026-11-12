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        Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda durdurulan bir araç ile araçta bulunan N.H. (50) ve S.H'nin (41) üzerinde yapılan aramada 1 kilo 207 gram sentetik uyuşturucu ile 40 bin lira ele geçirildi.

        Polis ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. ve S.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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