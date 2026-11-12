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        Şeyh Hamdullah'ın eserleri Amasya'da sanatseverlerle buluştu

        Hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın eserleri memleketi Amasya'da aslına sadık kalınarak yeniden oluşturuldu. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustaların hazırladığı eserler Amasyalı Şeyh Hamdullah hat ve özgün tasarımlar sergisinde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Şeyh Hamdullah'ın eserleri Amasya'da sanatseverlerle buluştu

        Hattatların piri Şeyh Hamdullah’ın eserleri memleketi Amasya’da aslına sadık kalınarak yeniden oluşturuldu. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli ustaların hazırladığı eserler Amasyalı Şeyh Hamdullah hat ve özgün tasarımlar sergisinde sanatseverlerle buluştu.

        Sergide 1429 1520 yılları arasında yaşamış Osmanlı hat sanatının kurucusu olarak değerlendirilen Şeyh Hamdullah’ın eserlerinden seçilen hat ve tezhip örneklerinin reprodüksiyonlarının yanı sıra, bu eserlerdeki yazı, motif, renk ile kompozisyondan ilham alınarak farklı geleneksel sanat disiplinlerinde hazırlanan özgün tasarımlar yer aldı.

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        35 eserin yer aldığı sergide eserleri bulunan hat sanatçısı Emine Geçgel, büyük emek vererek hazırlandıklarını söyledi. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen serginin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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