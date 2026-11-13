8 yaşındaki İdil hayallerini kitaba dönüştürdü

MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İdil Altunay, yazdığı hikayeleri kitaplaştırarak küçük yaşta yazarlığa ilk adımını attı.

Gittiği kitap fuarlarında yazarlarla tanışma fırsatı bulan Altunay, yazarlardan etkilenerek kendi kitabını yazmaya karar verdi.

Bazı yazarlardan hikaye yazma konusunda bilgi alan İdil Altunay, hayal dünyasında canlandırdığı kahramanları ve yaşadığı anıları kağıda dökmeye başladı.

Yazdığı 10 kısa hikayeyi babasının yardımıyla bilgisayar ortamına aktaran Altunay, hikayelerini 22 sayfalık "İdil'in Maceraları" adını verdiği kitapta topladı.

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Kitabında kendisini farklı maceraların kahramanı olarak hayal eden küçük yazar, kimi zaman uzay yolculuğuna çıkıyor, kimi zaman korsan adasında hazine buluyor, kimi zaman da doktor, polis ve uçak pilotu oluyor.

- En büyük hayali kitap fuarlarına yazar olarak katılmak

Atatürk İlkokulu öğrencisi İdil Altunay, AA muhabirine, kitap yazma serüveninin babasıyla gittiği kitap fuarlarında başladığını söyledi.

Fuarlarda tanıştığı yazarlardan çok etkilendiğini belirten Altunay, "Eve geldiğimde kendi hikayelerimi ve anılarımı yazmaya başladım. Kitabımın adını, 'İdil'in Maceraları' koydum." dedi.

Kitabını yazarken en büyük desteği ailesinden gördüğünü vurgulayan Altunay, kitabının basılmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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Başardığını görmenin kendisini çok mutlu ettiğine dikkati çeken Altunay, "Arkadaşlarıma kitabımı imzalayarak hediye ettim. Okuldaki arkadaşlarım da kitabımı okuyunca çok beğendiklerini söylediler. Bu beni daha da mutlu etti. Etkilendiğim yazarlar gibi kitap fuarlarına katılmak ve kitaplarımı imzalamak en büyük hayalim." ifadelerini kullandı.

- Kızıyla oynadığı hikaye oluşturma oyunu kitaba dönüştü

İdil'in babası Erol Altunay ise kızının 8 yaşında kitap yazmasının kendilerine büyük gurur yaşattığını söyledi.

Kızıyla gittikleri kitap fuarlarında yaşananların böyle bir sonuca ulaşacağını hiç düşünmediklerini anlatan Altunay, şunları kaydetti:

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"Bir gün İdil bana, 'Baba, ben de kitap yazacağım' dediğinde çok şaşırdık. Daha sonra yazdığı hikayeleri getirip okutmaya başladı. Ben de bunları bilgisayara geçtim. Hikayelerinde hiçbir değişiklik yapmadık. Tamamıyla 8 yaşındaki bir çocuğun hayal dünyasını, düşüncelerini ve kendi cümlelerini yansıtmasının doğru olacağını düşündük."

Kızının yazmaya ilgisinin gelişmesinde öğretmeninin önemli katkıları bulunduğunu belirten Altunay, "Kızımla küçük yaşlardan itibaren hikaye oluşturma oyunları oynadık. Bu alışkanlığın yıllar sonra bir kitaba dönüşmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor." diye konuştu.

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Çocukların hayal güçlerinin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Altunay, "Onun hayallerini ve düşüncelerini bir kitapta görmesi bizim için çok değerli. Bundan sonraki çalışmalarında da yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İdil Altunay'ın sınıf arkadaşı Ali Öğünlü de arkadaşının kitap yazmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.