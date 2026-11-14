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        Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 9 bin 474 sentetik hap ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

        AMASYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 9 bin 474 sentetik hap ile farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli tutuklandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya merkezli Samsun, Çorum ve Yozgat'ta 10 Kasım'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 474 sentetik hap, 96,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,81 gram metamfetamin, 1,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 4 düzenek ve aparat ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.Y. (33), T.İ. (30), H.M. (21), M.S. (28), T.Ç. (25), S.K. (21), B.A.G. (33), B.A. (19), A.İ. (26), Y.B.U. (18), Y.Ş. (28) ve B.K. (27) tutuklandı.

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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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