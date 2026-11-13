Genç çırak hareket eden minibüsü durdurup kazayı önledi

Amasya’nın Taşova ilçesinde, tamir amacıyla getirildiği atölyenin önünde el freni çekilmediği için hareket eden minibüsü tamirci çırağı durdurdu. Gencin minibüse binip arkasındaki kamyonete çarpmasını engellediği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda tamir için bir atölyenin önüne getirilen minibüs, sürücüsünün park edip inmesinin ardından el freninin çekilmemesi nedeniyle geriye hareket etti. O sırada başka bir dükkanda çırak olarak çalışıp tesadüfen orada bulunan 18 yaşındaki Ozan Kadir Caba, durumu fark ederek geri geri giden minibüse binip durdurdu. Minibüsün arkadaki kamyonete çarpmasının engellendiği o anlar ile sürücünün genç çırağa teşekkür ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ustası Evren Aşık, yetiştirdiği çırağını dikkati nedeniyle kutladı.