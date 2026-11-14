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        Amasya'da velilere trafik güvenliği eğitimi veriliyor

        Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Ebeveynlere Yönelik Trafik Güvenliği Eğitimleri" projesi kapsamında kent genelindeki okullarda öğrenci velilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Amasya'da velilere trafik güvenliği eğitimi veriliyor

        Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Ebeveynlere Yönelik Trafik Güvenliği Eğitimleri" projesi kapsamında kent genelindeki okullarda öğrenci velilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek ve çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim döneminde çalışma başlattı.

        Proje kapsamında bugüne kadar 11 okulda 162 veliye ulaşılarak birebir eğitim gerçekleştirildi.

        Son olarak Fatih İlkokulunda velilerle bir araya gelen trafik polisleri, sınıfta verdikleri teorik bilginin ardından okul bahçesinde uygulamalı eğitim düzenledi.

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        Eğitimde, trafikte yapılan temel hatalar ile yaya geçidinin doğru ve yanlış kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yasemin Karaca, anne ve babaların çocukları için trafik ortamındaki en önemli rol modeller olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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