Amasya Üniversitesinde öğrencilere vize döneminde çorba ikram ediliyor
Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.
Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.
Milli Hakimiyet yerleşkesinde vize haftası boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında, akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.
Etkinlik çerçevesinde çorba dağıtımı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve üniversite yönetimi tarafından yapıldı.
Turabi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve kampüs ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
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