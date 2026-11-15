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        Amasya'da kadın cinayeti: Evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 02:27 Güncelleme:
        Amasya'da kadın cinayeti: Evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vuruldu

        Amasya’nın Suluova ilçesinde bir kadın evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.

        Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. A.K. gözaltına alındı. Hanife K.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye getirildi.

        Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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