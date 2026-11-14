Yaya geçidinde duran yaşlı adama otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Ü.O (71), otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda dondu kaldı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobilin çarpması sonucu sendeleyen yaya neye uğradığını şaşırdı. Ardından yaşlı adam sürücüye tepki gösterdi. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Amasya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda durdu. Otomobilin çarptığı adam hafif yaralanırken, dikkatsiz sürücüye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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