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        Yaya geçidinde duran yaşlı adama otomobil çarptı

        Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda durdu. Otomobilin çarptığı adam hafif yaralanırken, dikkatsiz sürücüye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Yaya geçidinde duran yaşlı adama otomobil çarptı

        Amasya’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda durdu. Otomobilin çarptığı adam hafif yaralanırken, dikkatsiz sürücüye tepki gösterdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Ü.O (71), otomobilin üzerine geldiğini görünce bir anda dondu kaldı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan otomobilin çarpması sonucu sendeleyen yaya neye uğradığını şaşırdı. Ardından yaşlı adam sürücüye tepki gösterdi. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        Kazada bacaklarından hafif yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğü, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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