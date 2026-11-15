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        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Zonguldakspor FK: 1

        TFF 3. Lig 1. Grup 12. Hafta karşılaşmasında Amasyaspor FK, konuk ettiği Zonguldakspor FK ile 11 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Amasyaspor FK: 1 - Zonguldakspor FK: 1

        TFF 3. Lig 1. Grup 12. Hafta karşılaşmasında Amasyaspor FK, konuk ettiği Zonguldakspor FK ile 11 berabere kaldı.

        Stat: 12 Haziran

        Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Metin Lek, Berat Kara

        Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Muhammet Doğukan Kalkışım, Fatih Ergen, Murat Şevik, Mücahit Çakır, Hasan Çelik, Serdar Eylik (Ahmet Emin Aksakal dk. 90), Savaş Çakır (Atalay Gürel dk. 64), Buğrahan Bekar, Safa Kınalı, Muhammet Karahan (Mikail Olgun dk. 70)

        Zonguldakspor FK: Bilal Karataş, Yunus Mert Aydın, Umut Kerem Ayar, Emir Boz, Yunus Emre Alyaprak (Aykut Emre Yakut dk. 89), Berkan Ünal, Eren Büyükkaya (Mohammad Alzın dk. 76), Nevzat Bilen, Doğukan Nelik, Emre Köroğlu, Rahmi Anıl Başaran (Bertuğ Bayar dk. 61)

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        Goller: Atalay Gürel (dk. 84) (Amasyaspor FK), Emre Köroğlu (dk. 81) (Zonguldakspor FK)

        Sarı kartlar: Serdar Eylik (Amasyaspor FK), Umut Kerem Ayar (Zonguldakspor FK)

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