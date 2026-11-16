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        Yeşil vatanın gönüllü bekçisi kardeşler: Amasya'nın dağlarında çöp toplayıp tohum ekiyorlar

        Amasya'da biri emekli apartman görevlisi diğeri ise işçi olan iki kardeş, şehrin zirvesini çöplerden arındırıp ağaçlandırmak için tohum ekiyor. Dede ve babaları eski orman bekçisi olan yeşil vatanın gönüllü bekçisi Eftelioğlu kardeşler, her hafta izin günlerinde gezinti yaptıkları dağlardaki çöpleri temizliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Yeşil vatanın gönüllü bekçisi kardeşler: Amasya'nın dağlarında çöp toplayıp tohum ekiyorlar

        Amasya'da biri emekli apartman görevlisi diğeri ise işçi olan iki kardeş, şehrin zirvesini çöplerden arındırıp ağaçlandırmak için tohum ekiyor. Dede ve babaları eski orman bekçisi olan yeşil vatanın gönüllü bekçisi Eftelioğlu kardeşler, her hafta izin günlerinde gezinti yaptıkları dağlardaki çöpleri temizliyor.

        Çocukluk yıllarının geçtiği Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana her hafta giden emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu (52) ve özel sektörde çalışan iççi kardeşi Altan Eftelioğlu (45) etraftaki çöp ile atık şişeleri poşet poşet topluyor. Doğasever kardeşler son 3 yıldır aile bireylerini de organize edip topladıkları meşe palamudu tohumlarının yamaçlara ekilmesini sağlıyor.

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        Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ve babaları Musa Eftelioğlu'nun yıllardır bu bölgede orman bekçisi olarak görev yapıp emekli olduklarını hatırlatan Altan Eftelioğlu, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

        Her hafta izin günlerinde dağa çıkıp yaklaşık 3 saat boyunca gezinti yaparken poşet poşet çöp topladıklarına değinen emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu ise gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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